18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:45

Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

фото ЗакС политика Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

В Законодательное собрание Ленинградской области в ближайшее время поступит законопроект, инициированный губернатором Александром Дрозденко и специальной комиссией при нем, о присвоении городам Лодейное Поле и Подпорожье звания "Город воинской доблести", говорится на сайте регионального правительства.

"Эти два города не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, обеспечили работу Дороги жизни и сохранили Ленинград. Свирская победа ускорила выход Финляндии из войны против СССР", - заявил Дрозденко, добавив, что роль Лодейного Поля и Подпорожья в Свирской победе грандиозна.

Кроме того, "населенными пунктами воинской доблести" должны, по задумке инициаторов, стать деревня Гостилицы и поселок Красный Бор, являющиеся самостоятельными муниципальными образованиями. Таким образом, комиссия при губернаторе согласилась с оценкой приглашенных экспертов-историков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:23 Муниципал: Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков   1

17:56 Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   2

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   2

16:52 Перекрестку в центре Петербурга могут вернуть название Рождественской площади

16:33 Кремль пообещал не запрещать "Википедию" в России   1

16:25 Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

15:59 Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга   2

15:27 Совфед предлагает разрешить признавать блогеров иноагентами   1

14:54 Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

14:46 В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru