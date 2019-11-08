Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

В Законодательное собрание Ленинградской области в ближайшее время поступит законопроект, инициированный губернатором Александром Дрозденко и специальной комиссией при нем, о присвоении городам Лодейное Поле и Подпорожье звания "Город воинской доблести", говорится на сайте регионального правительства.

"Эти два города не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, обеспечили работу Дороги жизни и сохранили Ленинград. Свирская победа ускорила выход Финляндии из войны против СССР", - заявил Дрозденко, добавив, что роль Лодейного Поля и Подпорожья в Свирской победе грандиозна.

Кроме того, "населенными пунктами воинской доблести" должны, по задумке инициаторов, стать деревня Гостилицы и поселок Красный Бор, являющиеся самостоятельными муниципальными образованиями. Таким образом, комиссия при губернаторе согласилась с оценкой приглашенных экспертов-историков.