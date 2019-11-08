Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»

Депутата Законодательного собрания Андрей Анохина исключили из состава политического совета петербургского отделения "Единой России". Решение приняли на партийной конференции 8 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Вместе с Анохиным из совета исключили ещё девять человек. В их числе бывший депутат Законодательного собрания Ватаняр Ягъя, глава МО «Коломяги» Сергей Борисенко, глава МО «Измайловское» Ольга Бубнова, глава администрации МО «Аптекарский остров» Андрей Мартыненко и глава администрации МО «Кронверкское» Андрей Соколовский.

На их места избрали новых членов, среди которых дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой и глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова, глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова и помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко. Он также вошёл в президиум совета.

А вот глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец был исключен из президиума регионального политического совета "Единой России". Также покинул руководящий орган партийного отделения глава Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников. Вместо него представлять КСП в президиуме будет аудитор Юрий Шутов.

София Саттарова

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