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18:23

Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

фото ЗакС политика Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

Глава местной администрации МО «Аптекарский остров» оштрафован за нарушения при заключении контракта, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Проверка коснулась закупки для обеспечения муниципальных нужд. Прокуроры установили, что в контракте не были предусмотрены сроки оплаты выполненных работ, что могло нарушить право предпринимателя на своевременную оплату.

Прокуратура возбудила дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований закона о контрактной системе в сфере закупок). По итогам рассмотрения дела чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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