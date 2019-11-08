Генпрокуратура намерена изъять у Шестуна недвижимость еще на миллиард рублей

Генпрокуратура подготовила новый иск с требованием изъять у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и 45 соответчиков более 800 объектов недвижимости на более чем миллиард рублей, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По словам Куренного, дополнительная проверка прокуратуры показала, что не менее 858 объектов недвижимости «Шестун и иные лица под его руководством» приобрели с 2003 по 2018 год, не считая уже изъятого имущества. Общую кадастровую стоимость объектов оценили более чем в 1 млрд рублей. Из них, по данным прокуратуры, 780 объектов – это земельные участки в Серпуховском районе общей площадью более 3 млн кв. м.

Иск будет направлен в Серпуховский суд. Среди ответчиков, кроме Шестуна – 25 граждан и 20 юрлиц.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.

В январе 2018 года Генпрокуратура подала иск к Шестуну об изъятии имущества. Тогда в ведомстве заявили, что насчитали у чиновника объектов недвижимости 676 штук, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица. В итоге было изъято имущество почти на 10,5 млрд рублей.