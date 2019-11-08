Возле Кремля повесили растяжку с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами политзэков

Столичные активисты повесили на основание моста рядом с Кремлем широкий черно-белый транспарант с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами сидящих в настоящее время либо в СИЗО, либо в местах реального заключения россиян, причисляемых к политически преследуемым гражданам.

"Липовые политические дела и огромные тюремные сроки мы видим в новостях каждый день. Эти дела - несправедливость, ложь и циничное беззаконие. Мы не хотим жить в реальности "новый день - новое уголовное дело против нас", - говорится в посте участницы перфоманса, Марии Алехиной.

В своеобразной галерее - портреты карельского историка Юрия Дмитриева, фигурантов "ростовского" и "московского" дел, дела "Нового величия".

Мост, на котором установили растяжку, печально знаменит: в 2015 году на нем застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова.

Фотография: Александр Софеев

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