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20:08

Соболь с невозмутимостью отнеслась к иску от лапшичной

фото ЗакС политика Соболь с невозмутимостью отнеслась к иску от лапшичной

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь прокомментировала факт нового иска в отношении ФБК, поданного владельцем сети лапшичных под названием "Тянем-потянем". Для женщины это всего лишь очередной "камень в огород", в которых она, по ее собственному признанию, уже запуталась, и часть кампании по дискредитации команды Алексея Навального. Соболь настроена по отношению к целой веренице подобных исков к ФБК, по ее уверению, бесстрашно.

"Я в любом случае буду продолжать отстаивать права москвичей, и никакими финансовыми способами мне заткнуть рот московские власти не смогут", - ответила Соболь на вопрос "Эха Москвы".

В исковом заявлении ответчиками значатся она и ее коллега Георгий Албуров, занимающийся расследованиями. С них директор сети лапшичных желает получить 100 тысяч рублей. Чем мотивирована сама претензия и из чего складывается требуемая сумма, пока остается тайной.

Ранее с оппозиционеров за их митинги сумели взыскать гораздо более крупные суммы не только частные предприниматели, но и государственные структуры, включая силовые. Кроме того, Соболь и Навальный на двоих должны 88 млн рублей компании, занимающейся поставками детского питания и подвергшейся их разоблачению.

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21:34    
21-10 Как говорят евреи"а почему бы и нет ?" Только таджики, даже самые глупые, не сидели бы со своей шавермой, если её не покупали бы. И кто это её покупает у проклятых хитрых таджиков, а ? Наверно, оголодавшие митинганы, получив оплату за явку. А уж устроившие провокацию с дракой могут пойти в ресторан-оплата позволяет.

21:10    
а владельцы шавермы, таджики, тоже поди иски готовят... на 100000 евро...

20:50    
20:31, 20:43 Сам с собой уже беседуешь, шизофреник пригожинский?

20:43    
Вы забыли отметить ещё один  её тезис "я буду продолжать..." Ещё бы. Хозяева просто так не платят. Перестанет гадить-не будет оплаты. Накопления кончатся. Идти работать? Как говорил герой из Простоквашино? Вигвам!

20:31      Бордунов  
Действительно, чего волноваться. Покрытие таких издержек (штрафов) заложено в контракт, хозяева оплатят, для них это мелочь. А вот организация нестабильности и массовых беспорядков - это то, что надо хозяевам, за это никаких денег не жалко.

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