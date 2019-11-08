Латынина: Никто для девальвации русского языка не сделал больше, чем Кремль

Публицист Юлия Латынина посвятила полноценную колонку в "Новой газете" выступлению Владимира Путина на заседании президентского Совета по русскому языку, в течение которого глава государства упоминал о притеснениях и кознях со стороны враждебных внешних сил, якобы желающих титульному языку его страны уничтожения. В тот же вечер Путин говорил и о потере позиций национального наречия в условном мировом рейтинге, возвращение которых требует более тщательного контроля со стороны чиновников.

"Русский язык действительно стремительно девальвируется как язык мировой культуры, и никто за последние 20 лет не сделал так много для этой девальвации, как сам Кремль. Потому что язык - это как деньги, это как знаковая система, и вес этой системы обеспечен всей мощью экономики и культуры государства", - гласит начало тезисного ряда автора статьи.

В представлении Латыниной, чем хуже устроена политика и экономика, тем хуже и с языком, и с "мозгами", и это безупречная и лишенная исключений закономерность. При этом она говорит о том, что проблема возникла не сегодня, а еще на заре Советской власти, принудительно, с ее точки зрения, обращавшейся с национальными меньшинствами, в 1991 году "убежавшими" окончательно.

"Люди из стран бывшего СНГ по-прежнему готовы были ехать в метрополию учиться. И если бы Россия оставалась центром развитой экономики и развитых технологий, то и русский язык сам собой, без всякого Совета по русскому языку, сохранял бы свое первенство", - приводит Латынина еще один довод.

Однако, еще не все, в представлении журналистки, потеряно: стоит только российской власти начать быть привлекательной для иностранных стартапов, язык сразу получит возможность отвоевать утраченные позиции. А пока, по ее мнению, главный "русофоб" - это сам обобщенно понимаемый Кремль.

Ранее с не меньшей долей скепсиса и критики в отношении путинских речей на профильном Совете выступили политические обозреватели Максим Шевченко и Александр Невзоров.