На примере Москвы Пархоменко убедился в эффективности "умного голосования"

Публицист Сергей Пархоменко, наблюдая за деятельностью нового состава Московской городской думы, пришел к заключению, что стратегия "умного голосования", активно предлагавшаяся нынешним летом командой Алексея Навального, уже начала приносить свою пользу. Главнейший аргумент состоит в том, что десятилетиями замалчиваемые и при этом важнейшие вещи стали наглядными, а публичных вопросов к власти и к ее бюджетным "аппетитам" стало на порядок больше.

"Обнаружилось, например, что московский бюджет совершенно непрозрачен и деньги в основном расходуются в виде целевых программ. Что внутри этих программа абсолютно никто не знает и абсолютно никому не собирается докладывать. Теперь у нас появились люди, которые могут попытаться раскрыть эту информацию. Штука заключается, несомненно, в том, что колоссальное количество денег расходуется на внеконкурсной основе, и это видно в этом бюджете", - отметил он в эфире авторской радиопрограммы.

По словам Пархоменко, феномен "умного голосования" и его результат важен как минимум психологически: можно настоять на той кандидатуре, против которой возражает власть.

Стратегия "умного голосования" заключалась в том, чтобы на выборах любого уровня в единый день голосования 8 сентября ставить "галочку" за самого сильного кандидата, оппонирующего кандидату от власти хотя бы формально. Таким образом в Мосгордуму удалось провести 20 человек из 45. Ранее в московском парламенте подавляющее большинство мандатов доставалось единороссам.