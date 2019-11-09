Семья Шестуна полагает, что от нового обвинения пострадают простые жители Подмосковья

Новые обвинения, появившиеся в деле экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, могут фатально отразиться на повседневной жизни ни в чем не повинных жителей Московской области, полагает супруга арестанта, Юлия Шестун.

"Действия прокуратуры расцениваю как инерцию репрессий и экспроприации, которые проводятся под предлогом делом Шестуна. По факту же прокуратура попросту грабит рядовых жителей Серпуховского района, которые не имеют к Шестуну никакого отношения. Тысячи людей просто могут оказаться на улице, по факту прокуратура ворует чужое имущество", - представила она свое видение ситуации ЗАКС.Ру.

По ее мнению, новые эпизоды появились неслучайно - таким образом заключение под стражей хотят продлить и сделать это легитимно. Срок пребывания Шестуна в СИЗО составляет почти полтора года.