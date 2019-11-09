Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года

Движение демократического обновления (ДДО), возглавляемое депутатом петербургского парламента Михаилом Амосовым, провело конференцию, на которой были даны оценки собственным результатам, показанным в единый день голосования 8 сентября.

Муниципальная кампания была признана успешной, а губернаторская - целесообразной, сообщает пресс-служба движения.

Подчеркивается, что в муниципалитеты прошло 11 человек от ДДО и что интерес к движению растет, в связи с чем необходимо более строго проводить процедуру принятия новичков.

Отметим, что на губернаторских выборах Михаил Амосов занял последнее место, набрав 16,03% голосов избирателей.

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