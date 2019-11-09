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13:26

Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года

фото ЗакС политика Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года

Движение демократического обновления (ДДО), возглавляемое депутатом петербургского парламента Михаилом Амосовым, провело конференцию, на которой были даны оценки собственным результатам, показанным в единый день голосования 8 сентября.

Муниципальная кампания была признана успешной, а губернаторская - целесообразной, сообщает пресс-служба движения.

Подчеркивается, что в муниципалитеты прошло 11 человек от ДДО и что интерес к движению растет, в связи с чем необходимо более строго проводить процедуру принятия новичков.

Отметим, что на губернаторских выборах Михаил Амосов занял последнее место, набрав 16,03% голосов избирателей.


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