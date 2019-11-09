СЖР призвал коллег взвешенно развивать сюжет, бросающий тень на Вишневского

Союз журналистов России опубликовал заявление, посвященное ставшим многочисленными публикациям о депутате Законодательного собрания Борисе Вишневском, в которых идет речь о якобы имевших место сексуальных домогательствах к студенткам РГПУ с его стороны. СЖР призвал коллег скептически оценивать эту информацию, базирующуюся на крайне сомнительных, с точки зрения членов союза, источниках и основаниях.

"Предельно взвешенно отнестись к этой ситуации, не допускать огульных высказываний и следовать общепринятым этическим нормам журналистики", - гласит настойчивая просьба, изложенная в тексте.

Апеллируют авторы заявления и к закону о СМИ, рамок которого во что бы то ни стало стоит придерживаться.

Отметим, что на все появившиеся разоблачения в свой адрес, поддержанные определенными СМИ, которые принято считать провластными, Вишневский уже ответил.

"Вы раз за разом прокалываетесь. Из-за полной бездарности, тупости и лени исполнителей. Которые даже не знают, что я никогда не вел занятий у первокурсников", - гласил ответ лидера петербургского "Яблока".

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