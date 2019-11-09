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14:06

СЖР призвал коллег взвешенно развивать сюжет, бросающий тень на Вишневского

фото ЗакС политика СЖР призвал коллег взвешенно развивать сюжет, бросающий тень на Вишневского

Союз журналистов России опубликовал заявление, посвященное ставшим многочисленными публикациям о депутате Законодательного собрания Борисе Вишневском, в которых идет речь о якобы имевших место сексуальных домогательствах к студенткам РГПУ с его стороны. СЖР призвал коллег скептически оценивать эту информацию, базирующуюся на крайне сомнительных, с точки зрения членов союза, источниках и основаниях.

"Предельно взвешенно отнестись к этой ситуации, не допускать огульных высказываний и следовать общепринятым этическим нормам журналистики", - гласит настойчивая просьба, изложенная в тексте.

Апеллируют авторы заявления и к закону о СМИ, рамок которого во что бы то ни стало стоит придерживаться.

Отметим, что на все появившиеся разоблачения в свой адрес, поддержанные определенными СМИ, которые принято считать провластными, Вишневский уже ответил.

"Вы раз за разом прокалываетесь. Из-за полной бездарности, тупости и лени исполнителей. Которые  даже не знают, что я никогда не вел занятий у первокурсников", - гласил ответ лидера петербургского "Яблока".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:02   Бордунов  
16:26, 16:33 Привет, Насральный. После смены пола ты можешь совратить Вишневского и посадить его. Пригласи силовиков, понятых, пригожинские СМИ и сделай Вишневскому минет под запись. Он на нарах, тебе радость.  Соглашайса!
Ну и вы, первокурвицы залапанные (14:10-16:22), чем рыдать, лучше помогите Насральной.

16:33      Бордунов  
14.10 Есть вариант приятней. Если отсидка долгая, то на историческую родину придётся отправить тело в свинцовом яшике. Нечего нашу землю поганить. В сопровождающие без права возвращения отправить его приятеля депутата-наркошу.

16:26    
Иногда приходит фантастический вариант в голову - эта жидовская наглая паскудная морда стала губернатором. Понимаю, что это фантастика, но всё равно становится блевотно-отвратительно.

16:22    
Вопрос спорный - бабы не нужны ему из-за возраста или из-за ориентации ? Но он соблюдает жидовский принцип - не съем, так надкушу.

16:09    
14:49. Сегодня интеллигент высшей пробы-вузовский преподаватель Соколов-орденоносец Франции отрезал голову и руки своей ученице...А не сделал ли подобное вузовский преподаватель Вишневский, когда домогался до молоденьких студенток?

15:52    
14:48 Бросает, очевидно. Тебе аж ум затмило.

15:22    
она САМА ДАЛА - кролики любят ЛЮБИТЬ

14:49    
Депутату Вишневскому до историка Соколова пока еще далеко!!!

14:48    
А жена Вишневского, которую он оформил на зарплату помощника, не бросает на него тень?

14:27    
главный прокол - вишневскому бабы ваще до лампочки!

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