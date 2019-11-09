Касьянов рассказал о планах своей партии по "декоммунизации" России

Лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов рассказал о том, чего он и его соратники добиваются в рамках объявленной ими декоммунизации страны. Самым страшным злом, по его словам, является власть силовых структур, особенно тайной полиции, что отчасти он наблюдает сегодня, и, пока не будет дана оценка ВЧК, НКВД и КГБ, положительных изменений во внутренней политике трудно ожидать - такова позиция его демократической организации.

"Мы должны очистить свои мозги от этого и поставить во главу угла то, что есть главная ценность, которая записана в Конституции нашей – это человек, его права, его свободы, это свободная пресса, это разделение властей, это независимый суд, это все, все, все, а не вертикаль власти и подчинение каким-то непонятным государственным интересам, будь они в Африке, а, может, где-то в «Северном потоке», где-то они еще",- заявил политик в эфире "Эха Москвы".

Касьянов также сообщил, что его сподвижникам не разрешают воплотить подобного рода настроения в уличные акции: московская мэрия регулярно "зарубает" заявки на протестные антикоммунистические выступления.

Отметим, что руководство партии "Парнас", впечатлившись разгоном летних митингов в самом их начале и недопуском независимых кандидатов, отказалось от борьбы за депутатские мандаты в Московской городской думе.