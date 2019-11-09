В Сыктывкаре прошел многотысячный митинг против помоек

В столице республики Коми Сыктывкаре прошел митинг против мусорных свалок на российском Севере. Главным образом мероприятие было посвящено одной из самых проблемных на сегодняшний день точек на российской карте - станции Шиес, где больше года самоорганизованные граждане пытаются сопротивляться строительству масштабного мусорного полигона. Отметим, что Сыктывкар - ближайший к Шиесу крупный город, несмотря на то, что это другой регион.

На митинге выступил известный публицист и политический деятель Максим Шевченко, говоривший перед аудиторией, численность которой сами участники оценили в 5 тысяч людей.

"Они хотят закапывать мусор в землю и чтобы мы им за это платили. Эти деньги они переведут на заграничные счета и будут жить там, где лучше. Долой преступную власть", - прокричал Шевченко, которого цитирует "МБХ Медиа".

На Шиесе против свалки активисты сражаются больше года. Полигон еще не соорудили. Все чаще палаточный лагерь протестующих беспокоит Росгвардия.