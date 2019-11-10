Гордума Пскова отказалась оформлять "яблочника" помощником депутата из-за участия в акциях протеста

Комиссия гордумы Пскова не стала оформлять "яблочного" активиста Николая Кузьмина помощником муниципального депутата Дмитрия Пермякова из-за участия в акциях против пенсионной реформы и в протестах против возведения завода "Титан-Полимер".

О бюрократическом инциденте Пермяков рассказал изданию "МБХ медиа". Он уточнил, что месяц назад подал документы на регистрацию Кузьмина как своего помощника и был уверен, что процедура формальна, однако некоторое время назад он получил ответ, в котором комиссия не рекомендует принимать "яблочника" на работу.

"Вынесение решения связано с наличием у него фактов нарушения общественного порядка, нарушения федерального законодательства", - следует из заключения комиссии.

Нарушениями комиссия, состоящая из четырех единороссов и трех сотрудников аппарата гордумы, сочла участие Кузьмина в акции против пенсионной реформы в сентябре прошлого года: тогда активист приковал себя к столбу наручниками и декламировал, что "путинская пенсионная реформа - это реформа против людей" и "Путин не предлагает отнять у олигархов, а предлагает забрать у народа". После данного манифеста Кузьмин отбыл три дня административного ареста.

"Я вижу в этом отказе документально оформленную месть за мою смелую и открытую позицию против цинизма региональной и федеральной власти. Власть по-прежнему боится превращения парламента в «место для дискуссий»", - поделился мнением Кузьмин с изданием.

"Решение комиссии ничего общего не имеет с законом и справедливостью. Участием в тех акциях мой помощник Кузьмин доказал, что способен по-настоящему бороться на интересы народа. Считаю решение единороссов политическим и в ближайшее время обжалую его в суде", - подытожил Пермяков.