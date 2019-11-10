Путин предложил разработать этический кодекс взаимодействия человека с искусственным интеллектом

Глава государства Владимир Путин полагает, что необходимо создать кодекс взаимодействия человека и искусственного интеллекта (ИИ). Над своей идеей он предложил подумать экспертам отрасли в ходе конференции Artificial Intelligence Journey.

"Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью", - приводит высказывание Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что технологии ИИ позволяют "избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины", кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур.

Добавим, ранее Путин назначил Дмитрия Медведева ответственным за развитие сферы искусственного интеллекта. Президент неоднократно заявлял о важности прогрессирования данной отрасли. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".