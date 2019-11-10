18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:02

Набирает популярность петиция с требованием отставки руководства СПбГУ из-за дела историка Соколова

фото ЗакС политика Набирает популярность петиция с требованием отставки руководства СПбГУ из-за дела историка Соколова

Петиция с требованием отправить в отставку весь руководящий состав СПбГУ набрала уже более 270 откликов. Авторы интернет-обращения уверены, что ректорат закрывал глаза на жестокости своего доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве бывшей студентки вуза Анастасии Ещенко.

При этом ранее на недостойное поведение преподавателя жаловалась и другая его ученица. В 2008 году в 43-й отдел полиции Петроградского района обратилась с заявлением студентка университета, которая сообщила о том, что Соколов сильно избил её у него дома.

"На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут", - следует из текста заявления девушки.

Также в петиции припоминается еще один случай избиения студента во время лекции в 2018 году.

Многочисленные обращения - будь то в полицию, в ректорат вуза и даже на имя президента - были проигнорированы. В связи с этим авторы обращения требуют упразднить в должностях ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову, а также провести проверку их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

"Виновные в этой ужасной трагедии должны понести наказание по всей строгости закона", - подытожили авторы петиции.

Напомним, накануне, 9 ноября, утром Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:13    
Позиция замалчивания острейших  проблем  Николая Кропачева опасна не только для развития Университета, но и для жизни студентов, преподавателей и сотрудников.

13:23    
Историк-убийца Соколов активно развивал идею в своих работах, что именно русский император Александр-первый развязал войну с Наполеоном! Может за это и наградила Франция его орденом... Ну, это как Сталина обвиняли и обвиняют в развязывании 2-й МВ...А кто ордена получил за клевету от Германии? Какие-нибудь волкогоновы, сванидзе и тд

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:45 "Одно из самых абсурдных дел": Петербуржцы вышли в пикеты в поддержку фигурантов "Нового величия"

14:00 На "Дунайской" снова заметили протечки

13:02 Набирает популярность петиция с требованием отставки руководства СПбГУ из-за дела историка Соколова   2

12:05 Путин предложил разработать этический кодекс взаимодействия человека с искусственным интеллектом   2

11:13 Гордума Пскова отказалась оформлять "яблочника" помощником депутата из-за участия в акциях протеста   2

10:24 Подозреваемого в расчленении девушки историка СПбГУ Соколова проверят на вменяемость   6

9 ноября, 18:00 Беглов назвал сроки перевода всех котельных на газовое обеспечение   3

9 ноября, 16:58 В Сыктывкаре прошел многотысячный митинг против помоек

9 ноября, 16:10 В Петербурге появится памятник Калашникову   2

9 ноября, 15:21 Касьянов рассказал о планах своей партии по "декоммунизации" России   17

9 ноября, 14:06 СЖР  призвал коллег взвешенно развивать сюжет, бросающий тень на Вишневского   14

9 ноября, 13:26 Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года   1

9 ноября, 12:43 Активисты Центрального района празднуют сохранение автобуса, связывающего их с Купчино

9 ноября, 11:59 Политолог Орешкин о поиске "русофобов": Наши верхи потихонечку свихиваются   8

9 ноября, 11:11 Семья Шестуна полагает, что от нового обвинения пострадают простые жители Подмосковья   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru