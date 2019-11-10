Набирает популярность петиция с требованием отставки руководства СПбГУ из-за дела историка Соколова

Петиция с требованием отправить в отставку весь руководящий состав СПбГУ набрала уже более 270 откликов. Авторы интернет-обращения уверены, что ректорат закрывал глаза на жестокости своего доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве бывшей студентки вуза Анастасии Ещенко.

При этом ранее на недостойное поведение преподавателя жаловалась и другая его ученица. В 2008 году в 43-й отдел полиции Петроградского района обратилась с заявлением студентка университета, которая сообщила о том, что Соколов сильно избил её у него дома.

"На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут", - следует из текста заявления девушки.

Также в петиции припоминается еще один случай избиения студента во время лекции в 2018 году.

Многочисленные обращения - будь то в полицию, в ректорат вуза и даже на имя президента - были проигнорированы. В связи с этим авторы обращения требуют упразднить в должностях ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову, а также провести проверку их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

"Виновные в этой ужасной трагедии должны понести наказание по всей строгости закона", - подытожили авторы петиции.

Напомним, накануне, 9 ноября, утром Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.