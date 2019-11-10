Глава МВД наградил особо отличившихся сотрудников ведомства

Руководитель Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником - Днем полиции - и вручил особо отличившимся государственные награды, извещает пресс-служба МВД.

В нынешнем году к госнаградам были представлены 492 работника министерства и свыше 9 тысяч региональных сотрудников МВД.

Колокольцев отметил, что за прошедший год была проделана большая работа по охране общественного порядка - особенно, в период проведения выборов, крупных международных спортивных и иных значимых мероприятий. Министр наказал своим подопечным "не сбавлять оборотов" в борьбе с преступностью и трудиться над повышением доверия к полиции - в частности, и МВД - в целом.