СЖ Петербурга раскритиковал СМИ, опорочившие честь депутата Вишневского

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти вслед за коллегами из СЖР выступил с заявлением о публикациях в некоторых СМИ, которые связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, выпустивших одиозный материал о парламентарии Борисе Вишневском.

В СЖП уверены, что опубликованная информация порочит честь депутата.

"К сожалению, это далеко не первый пример недобросовестной, очевидно срежиссированной информационной кампании, осуществляемой одной и той же группой СМИ. Подобными публикациями сотрудники данных СМИ не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии", - констатировали в журналистской организации.

Секретариат СЖП полагает, что тиражирование данной дезинформации не совместимо ни с членством в союзе, ни с работой журналиста.

Добавим, что на все некорректные публикации в свой адрес Вишневский уже ответил.

"Вы раз за разом прокалываетесь. Из-за полной бездарности, тупости и лени исполнителей. Которые даже не знают, что я никогда не вел занятий у первокурсников [РГПУ]", - известил всех заинтересованных лидер петербургского "Яблока".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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