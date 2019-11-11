Адвокаты историка Соколова попробуют добиться для него более "мягкой" статьи

Защита историка СПбГУ Олега Соколова планирует попробовать убедить следователей в том, что он застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко в состоянии аффекта, вызванного ревностью, и тем самым смягчить для него наказание, пишет "Фонтанка".

"У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью. Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант", - рассказали в беседе с изданием лица, близкие к адвокатской конторе "Почуев, Зельгин и партнеры".

Адвокаты Соколова будут апеллировать к позиции пленума Верховного суда, который еще в 1999 году постановил, что по 107 статье УК допускается убийство со "смягчающими обстоятельствами" - то есть, вследствие ссоры, из ревностных побуждений, мести, зависти и т.п. Однако, чтобы доказать эти обстоятельства в случае с Соколовым, превентивно необходимо описать предшествовавшую им "психотравмирующую ситуацию", которая и привела к стрельбе. В данном случае девушка будет выставлена "не в лучшем свете".

Наказание по 107-й статье - исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

Напомним, днем ранее Соколов вину признал и в содеянном раскаялся. Накануне историка выписали из больницы, где он "лечился" от переохлаждения, полученного вследствие купания в Мойке, и доставили на допрос в СК. Меру пресечения профессору изберут сегодня, 11 ноября. На данный момент он пребывает в СИЗО.

Утром 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.