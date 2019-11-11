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9:25

Адвокаты историка Соколова попробуют добиться для него более "мягкой" статьи

фото ЗакС политика Адвокаты историка Соколова попробуют добиться для него более "мягкой" статьи

Защита историка СПбГУ Олега Соколова планирует попробовать убедить следователей в том, что он застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко в состоянии аффекта, вызванного ревностью, и тем самым смягчить для него наказание, пишет "Фонтанка".

"У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью. Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант", - рассказали в беседе с изданием лица, близкие к адвокатской конторе "Почуев, Зельгин и партнеры".

Адвокаты Соколова будут апеллировать к позиции пленума Верховного суда, который еще в 1999 году постановил, что по 107 статье УК допускается убийство со "смягчающими обстоятельствами" - то есть, вследствие ссоры, из ревностных побуждений, мести, зависти и т.п. Однако, чтобы доказать эти обстоятельства в случае с Соколовым, превентивно необходимо описать предшествовавшую им "психотравмирующую ситуацию", которая и привела к стрельбе. В данном случае девушка будет выставлена "не в лучшем свете".

Наказание по 107-й статье - исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

Напомним, днем ранее Соколов вину признал и в содеянном раскаялся. Накануне историка выписали из больницы, где он "лечился" от переохлаждения, полученного вследствие купания в Мойке, и доставили на допрос в СК. Меру пресечения профессору изберут сегодня, 11 ноября. На данный момент он пребывает в СИЗО.

Утром 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.

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9:37    
Либерально-развратная общественность России горой встала за интеллигента-убийцу...Ужас!!! А реально Соколова надо было ещё вчера в мешок и в Мойку, где полно трупов, человеческих скелетов...одним стало бы больше...Зато справедливость бы в России восторжествовала!

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