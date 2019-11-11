Свыше 4,6 тысяч человек подписали петицию с требованием отставки руководства СПбГУ

Смерть бывшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается профессор университета Олег Соколов, послужила поводом для создания петиции с требованием отставки руководства вуза. На данный момент под призывом оставили свои подписи уже более 4,6 тысяч человек.

Ранее на грубое и - часто жестокое - поведение Соколова поступали жалобы. Одна девушка даже писала заявление в полицию, но ни правоохранители, ни сотрудники вуза не предприняли никаких действий для решения данной проблемы.

Авторы обращения требуют увольнения ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову, а также провести проверку их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

"Виновные в этой ужасной трагедии должны понести наказание по всей строгости закона", - подытожили авторы петиции.

Напомним, утром 9 ноября Соколова "выудили" из Мойки в состоянии сильного алкогольного опьянения с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.

В совершении преступлении Соколов признался, сейчас он в СИЗО.