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10:37

По делу о «сбежавших урнах» на УИК №11280 заявили об отводе прокурору

фото ЗакС политика По делу о «сбежавших урнах» на УИК №11280 заявили об отводе прокурору

На заседании суда по иску экс-кандидатов в мундепы МО «Московская застава» от «Яблока» к участковой избирательной комиссии №11280 представитель одного из истцов заявил об отводе прокурора. Дело об отмене результатов выборов на УИК слушается в Московском районном суде 11 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат экс-кандидата Александра Будберга Максим Камакин сообщил, что помощник прокурора Образцова немотивированно выступила против ведения видеозаписи судебного дела. По словам представителя истца, отказ возможен только если защищается право участника процесса на защиту частной жизни, семейной тайны и подобное. Рассматриваемое же дело направлено на установление истины о результатах выборов, считает Камакин.

Судья это ходатайство не удовлетворила. Она заявила, что оснований для отвода прокурору нет. 

Напомним, после завершения голосования 8 сентября избирательная комиссия участка №1280 убежала с бюллетенями до их подсчета. По мнению кандидатов от «Яблока», после результаты сфальсифицировали – в муниципальный совет должны были пройти они, а не представители «Единой России».

София Саттарова


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