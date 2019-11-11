ВЦИОМ: Россияне одобряют внедрение системы электронного голосования

Почти половина (49%) опрошенных социологами ВЦИОМ россиян готовы принимать участие в электронном голосовании на выборах различных уровней в случае, если эта система будет повсеместно внедрена. Результатами исследования делится РБК.

Как пояснили авторы изыскания, довольно многие граждане испытывают скепсис по отношению к электронной системе голосования ввиду невовлеченности в интернет-среду. Наиболее часто против высказываются пожилые люди старше 60 лет (52%). Для них привычнее и доверительнее "бумажный" формат электорального мероприятия.

Фокус-группы в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 лет до 34 лет в подавляющем большинстве высказываются за запуск системы электронного голосования. Хотя последние (47%) заявили, что на ближайших выборах все же предпочли отдать свои голоса на бумаге.

Молодежь выступает также за перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат. Здесь цифры поддержки достигают 76% в возрастной категории от 18 до 24 лет.

Примечательно, но молодые россияне признают, что введение электронного голосования может снизить доверие к результатам выборов.