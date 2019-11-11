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11:43

В России прогнозируется резкое подорожание сотовой связи

фото ЗакС политика В России прогнозируется резкое подорожание сотовой связи

В грядущем году на территории России может резко подорожать стоимость услуг сотовой связи, информируют "Известия". Предполагается, что скачок цены будет зафиксирован на отметке 10%.

Таким образом операторы попытаются компенсировать свои материальные потери из-за отмены внутрисетевого роуминга. Кроме того сотовые компании рассчитывают покрыть затраты на реализацию "закона Яровой" и расходы на приобретение оборудования для модернизации сетей, покупаемое обычно за рубежом.

Представители Tele2 и "Вымпелкома" ("Билайн") в беседе с "Известиями" сообщили, что пока не планируют повышать тарифы и будут следить за ситуацией на рынке. В МТС и "Мегафоне" пока не прокомментировали прогноз по росту цен на сотовую связь.

При этом проведенный компанией Telecom Daily опрос показал, что большинство россиян уже ощущают рост расходов на сотовую связь. Об этом заявили 74% опрошенных.

Напомним, "закон Яровой" вступил в силу в России с 1 октября 2018 года. Согласно ему, операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В 2017 году МТС оценивала затраты на исполнение закона в десятки миллиардов рублей. В "Мегафоне" тогда подсчитали, что за пять лет при сохранении требуемых объемов данных оператор потратит 35-40 млрд рублей.

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12:18    
будем молчать СО СКОТЧЕМ НА РТУ

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