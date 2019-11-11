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12:30

Жириновский: Коммунисты обещают какой-то "новый социализм", а значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ"

фото ЗакС политика Жириновский: Коммунисты обещают какой-то "новый социализм", а значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский напомнил коммунистам, которые 7 ноября - как в Москве, так и Петербурге - вышли на очередное парадное шествие в память о революции, о заслугах и наследии их "предков" - большевиков.

"После 1917 г. большевики уничтожили весь частный сектор России. Индивидуализм они заменили коллективизмом, "кулаков" - колхозниками. И в какой системе лучше работали? В колхозах большинство были бездельниками, прятались за спинами талантливых людей, зато премии поровну делили. Во время "перестройки" начали откат к старой системе. Но кто это делал? Бывшие "цеховики", которые работали в тени при советской власти. То есть новую экономику создавали те же коммунисты, но привыкшие работать незаконно", - подсказывает Жириновский.

Сегодняшние коммунисты, продолжает либерал-демократ, вновь выходят на улицы, неся в руках портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, и поют знаменитые песни советских времен, в которых говорится о готовности умереть за "власть Советов".

"Они никак не поймут, что люди жить хотят, а не умирать. А коммунисты только и научились за годы власти хорошо хоронить. Они обещают нам какой-то "новый социализм". А значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ", - подытожил рассуждение Жириновский.

Напомним, петербургское отделение КПРФ, невзирая на отказ Смольного согласовать акцию, решило все же прогуляться 7 ноября по Петровской набережной и возложить цветы к крейсеру "Аврора" в честь годовщины Октябрьской революции. Праздник, впрочем, практически сразу пошел не по плану: следившая за коммунистами полиция заявила, что мероприятие и флаги КПРФ "незаконны", и задержала более 10 человек. В их числе оказалась и депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова. Впрочем, до "Авроры" они все же дошли и пели песни рядом с задерживающими их полицейскими. Подробнее об акции - в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:48    
Жирик сделал свою карьеру в основном на антисоветизме и антисталинизме..И сейчас на них же очки зарабатывает в среде себе подобных антисоветчиков...Всё это так старо и постоянно клевета во всём!!! К примеру, Сталин в конце 30-х годов собирал КОЛХОЗАМИ(!!!) по 90 миллионов тонн зерна в год, что больше, чем в царское время, когда в сельском хозяйстве было занято 85%(!!!!!!) населения России, а в конце 30-х менее 60%, так как 20 миллионов крестьян уехали на ПМЖ в города на стройки пятилеток...

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