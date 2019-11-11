ФБК обнаружил у семьи прокурора Москвы недвижимость в Испании, Черногории, на Рублёвке и Волге

У экс-супруги главного прокурора Москвы Дениса Попова имеется в собственности гостиница и три дома в Черногории, а также недвижимость в Испании. Этими сведениями поделились сторонники Алексея Навального в новом расследовании ФБК.

Утверждается, что в 2009 году Попова будучи еще замужем за чиновником учредила в Черногории компанию Monte Biser. На тот момент совокупный доход их семьи - согласно официальным данным - составлял 57 тысяч рублей в месяц. Компании Monte Biser принадлежит гостиница на берегу Черного моря - номер в ней можно заказать через Booking.com. Именно этот курорт, рассказывают в ФБК, является любимым местом отдыха семьи прокурора.

В 2018 году среди учредителей черногорской фирмы кроме Ирины Поповой, которая на тот момент уже развелась, появляется офшор с Британских Виргинских Островов. Навальный высказал мнение, что таким образом прокурор получил свою долю в фирме.

Кроме гостиницы на побережье, компании Поповой принадлежат три строящихся рядом с местным горнолыжным курортом Колашин дома, а также земля площадью более тысячи гектаров.

Совокупная стоимость черногорской недвижимости, подсчитали в ФБК, - не менее трех миллионов евро.

В 2009 году нетрудоустроенная Ирина Попова приобрела в собственность квартиру стоимость 645 тысяч евро в городе Марбелье в Испании. В декларации её тогда ещё супруга за 2010 года данное жилье указано не было.

Помимо перечисленного выше, подытожили в ФБК, Попова является "номинальной владелицей" рыболовной базы на Волге, а 79-летняя мать прокурора имеет дачу на Рублевском шоссе.