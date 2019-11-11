18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:47

Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили

фото ЗакС политика Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили

На сегодняшнем заседании по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова, которое прошло в Басманном суде Москвы, следователь заявил, что все материалы разбирательства отныне считаются засекреченными, передает "Интерфакс".

Ранее суд истребовал материалы проверки в рамках данного дела после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать документы ФСБ. 

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин настаивал на истребовании из МВД материалов проверки по сообщениям о преступлении с марта по июнь 2019 года по факту возможного превышении должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы.

Следователь, заявивший о наличии засекреченных документов, возразил против истребования материалов дела.

Следующее заседание в рамках разбирательства назначено на 18 ноября.

В октябре Бадамшин отмечал, что сотрудники СК затянули изучение материалов проверки участвовавших в задержании Голунова полицейских из-за большой "загруженности" в рамках дела о "массовых беспорядках" на столичных протестах.

Напомним, журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли все обвинения. После президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, а также был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 ноября, 11:52 Следствие засекретило материалы проверки задержавших Голунова полицейских

30 октября, 9:28 Уволенный из-за дела Голунова полковник попробует через суд восстановиться на службе

28 октября, 11:59 Адвокат Голунова обжаловал в суде бездействие следователя СК

11 октября, 15:35 Адвокат Голунова добивается личной встречи с Бастрыкиным

11 октября, 10:33 Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских

9 октября, 18:47 Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задерживавшего Ивана Голунова

17 сентября, 12:32 Песков сообщил о служебной проверке в СК из-за дела Голунова

12 сентября, 15:38 В Москве назначили нового главу управления по борьбе с наркотиками после "дела Голунова"

28 августа, 18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

28 августа, 18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:23   Бордунов  
У Насрального (16:32), как ни поверни, всега журналюги виноваты. Деньги распилов тишину любят, а эти лезут в дела да трезвонят.

16:57    
Г-н лже-Бордунов шутит. Он подзабыл, что дело Голунова стало делом фальсификаторов дела Голунова. Теперь их следствие прячет от общества под гриф секретности.

16:32   Бордунов  
15.00 Зачем власти выводить из-под удара заказчиков антироссийских статей этого "писаки", известного только из-за скандала? Засекретили , чтобы журналюги раньше срока не растрезвонили их фамилии и они не успели бы скрыться за границей. Так уже к сожалению бывало.

15:03    
Секретность, как способ защиты от законного расследования? Так происходит разрушение основ правового государства.

15:00    
Заказчиков выводят из-под удара?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:00 Муниципал: Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

20:34 Пострадавшую при прорыве паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали с ожогами средней тяжести

19:50 Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ   2

19:21 Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову   2

18:50 Два человека пострадали при прорыве паропровода на заводе "Балтика"

18:38 Суд отказался рассматривать иск такси к Золотаревскому из-за акции протеста 10 августа

17:58 Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца   3

17:47 Муниципал: ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»   1

17:29 СМИ: Семья Асада владеет 19 квартирами в "Москва-Сити" стоимостью 40 млн долларов   3

17:10 Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

16:30 Смольный передал три участка на юге Петербурга под строительство храмов

15:53 Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки   3

15:15 Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК   4

14:47 Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru