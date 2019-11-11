Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили

На сегодняшнем заседании по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова, которое прошло в Басманном суде Москвы, следователь заявил, что все материалы разбирательства отныне считаются засекреченными, передает "Интерфакс".

Ранее суд истребовал материалы проверки в рамках данного дела после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать документы ФСБ.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин настаивал на истребовании из МВД материалов проверки по сообщениям о преступлении с марта по июнь 2019 года по факту возможного превышении должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы.

Следователь, заявивший о наличии засекреченных документов, возразил против истребования материалов дела.

Следующее заседание в рамках разбирательства назначено на 18 ноября.

В октябре Бадамшин отмечал, что сотрудники СК затянули изучение материалов проверки участвовавших в задержании Голунова полицейских из-за большой "загруженности" в рамках дела о "массовых беспорядках" на столичных протестах.

Напомним, журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли все обвинения. После президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, а также был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.