Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки

Следствие предъявило доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает РИА "Новости".

В Октябрьском районном суде проходит заседание, на котором Соколову избирают меру пресечения. На суде Соколов сказал, что четырежды выстрелил в Ещенко из обреза и расчленил тело пилой и кухонным ножом, передает "Фонтанка.ру". Судья объявила перерыв, чтобы подозреваемый пришел в себя после рыданий.

Сторона защиты просила закрыть заседание. По словам адвоката Александра Почуева, на заседании могут быть разглашены сведения об интимной жизни, медицинские сведения о здоровье Соколова и "сведения, унижающие честь и достоинства". Судья отказала в ходатайстве, оставив заседание открытым.

Ранее адвокаты Соколова дали понять, что постараются добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта". Наказание по ней - исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет.

Соколова задержали 9 ноября, достав в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела, и с рюкзаком, в котором лежали отрезанные кисти рук. В доме профессора оперативники нашли части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября.

Накануне Соколов признал вину. Перед этим его выписали из больницы, куда он попал после нахождения в Мойке с переохлаждением, и доставили на допрос в СК.