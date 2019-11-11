Смольный передал три участка на юге Петербурга под строительство храмов

Три земельных участка в Петербурге переданы под строительство новых храмов, сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

По словам представителей Смольного, эти участки расположены в Московском районе, Купчино и Петергофе. На проспекте Космонавтов собираются построить храм во имя благоразумного разбойника Раха вместимостью 350-380 человек. Здесь планируют проводить занятия воскресной школы и мероприятия по патриотическому и культурно-историческому воспитанию молодежи. По словам главы комитета Романа Голованова, при храме будет работать духовно-просветительский Центр штрафных воинских частей. Также планируется, что при приходе будут работать с трудными подростками, чтобы они смогли вернуться в социальную среду. В рамках проекта Смольный собирается благоустроить прилегающий к участку сквер на пересечении Витебского и Дунайского проспектов.

В Купчино на Малой Балканской улице появится храм с колокольней прихода храма Георгия Победоносца. Здесь планируется разместить нижний и верхний храмы с алтарями, помещения воскресной школы, для духовенства, крестильный зал, церковные лавки, административные и подсобные помещения.

Участок в Петергофе на улице Юты Бондаровской передан приходу храма святого мученика Иоанна Воина. Здесь собираются построить комплекс, в который войдут храм с колокольней, двухэтажный дом притча и часовня. Новый храм построят в непосредственный близости от исторического здания храма 148-го пехотного Каспийского полка.