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17:29

СМИ: Семья Асада владеет 19 квартирами в "Москва-Сити" стоимостью 40 млн долларов

фото ЗакС политика СМИ: Семья Асада владеет 19 квартирами в "Москва-Сити" стоимостью 40 млн долларов

Родственники президента Сирии Башара Асада с 2013 по 2019 году купили как минимум 20 квартир в Москве, 18 из которых находятся в ЖК "Город Столиц" в "Москва-Сити", еще одна - в башне "Федерация", передает "Дождь" со ссылкой на Financial Times.

Об этом стало известно из документов, полученных антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness. По данным FT, 13 квартир купил двоюродный брат Асада, руководитель дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафиз Махлуф, или подконтрольные ему компании. Еще две квартиры принадлежат двоюродному брату Асада, известному сирийскому бизнесмену Рами Махлуфу. По меньшей мере, четыре объекта используются в качестве жилья, одним из них владеют братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфу — двоюродные братья Асада. Хафиз Махлуф также купил в 2015 году трехкомнатную квартиру недалеко от «Города столиц».

Площадь квартир составляет от 102 до 1243 кв. м., общую стоимость оценили в 40 млн долларов. Большинство сделок оформлялись через офшорные компании, на которые официально записана недвижимость, отмечает издание.

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19:33    
И это всё на наши деньги. Родители больных детей ещё очень долго будут собирать деньги на операции, пока мы все будем оплачивать хотелки так называемых «наших партнёров».

18:57    
Изначально очень богатая семья купила не самые дорогие квартиры в другой стране. Ну и что ? Это единичный особенный случай в мире ? Отнюдь ! Перечислить такие сделки в мире даже за один год невозможно.

17:43    
Если это и правда, то 40 миллионов долларов для огромной и исторически очень богатой семьи(рода) Асада сущие копейки! У представителей рода, к примеру, в Париже огромные дворцы, замки в собственности и тд.

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