ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова направила телеграмму в Ленинский районный суд, где рассматриваются иски об отмене выборов на двух избирательных участках №53 и №57 МО «Екатерингофский». Об этом ЗАКС.ру рассказал представитель истцов и экс-кандидат в мундепы округа Александр Шуршев.

По его словам, Памфилова заявила, что не может принимать участие в деле как заинтересованное лицо. При этом ЦИК готов дать свое заключение, добавил Шуршев. Он уточнил, что суд оставил открытым ходатайство о приобщении к делу заключения Центризбиркома.

На заседании 11 ноября по отмене выборов на УИК №53 заслушали трех свидетелей, сообщил Шуршев. В суд не пришел председатель участковой комиссии Евгений Рощин – это вызвало у суда подозрения, отметил экс-кандидат. Суд выписал новую повестку Рощину на следующее заседание 14 ноября, рассказал представитель истцов.

Также на прошедшем заседании просмотрели видеозапись со второго пересчета бюллетеней и осмотрели поступившие коробки с ними, рассказал бывший кандидат в мундепы. Бюллетени просили предоставить ещё на прошлых заседаниях.

- В суд наконец-то доставили коробки с бюллетенями. Осмотрели эти коробки, их не стали вскрывать – на это требуется особое разрешение. Видно, что они опечатаны, просто вопрос в том, что происходило между первым подсчетом и вторым подсчетом, - пояснил экс-кандидат.

Как рассказал Шуршев, заседание по отмене выборов на УИК №57 перенесли на 18 ноября из-за того, что в суд не явился свидетель.

София Саттарова

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