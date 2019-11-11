Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца

Люблинский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела "Нового величия" на три месяца, передает "МБХ медиа".

В СИЗО останутся Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков. Продлен срок домашнего ареста Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину.

Прокуратура просила оставить подсудимых под арестом, поскольку следствие еще не завершилось, и они могут оказать давление на свидетелей. Адвокаты просили заменить меру пресечения на не связанную с лишением или ограничением свободы. Они указали на то, что все свидетели по делу заксекречены, а обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, не оказывали никакого давления на свидетелей.

Павликова заявила, что у нее под домшаним арестом нет возможности для обучения. Она также опросила суд разрешить ей посещать врача без одобрения ФСИН.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.

Один из фигурантов дела, Сергей Гаврилов, бежал на Украину. Суд заочно арестовал его.