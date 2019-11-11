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17:58

Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца

фото ЗакС политика Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца

Люблинский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела "Нового величия" на три месяца, передает "МБХ медиа". 

В СИЗО останутся Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков. Продлен срок домашнего ареста Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину. 

Прокуратура просила оставить подсудимых под арестом, поскольку следствие еще не завершилось, и они могут оказать давление на свидетелей. Адвокаты просили заменить меру пресечения на не связанную с лишением или ограничением свободы. Они указали на то, что все свидетели по делу заксекречены, а обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, не оказывали никакого давления на свидетелей. 

Павликова заявила, что у нее под домшаним арестом нет возможности для обучения. Она также опросила суд разрешить ей посещать врача без одобрения ФСИН.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.

Один из фигурантов дела, Сергей Гаврилов, бежал на Украину. Суд заочно арестовал его. 

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20:01    
Очень характеризует личность российского президента то, как он игнорирует это дело. Безусловно, он отлично всё знает о нём и не может не понимать, что оно сделано его подчинёнными и коллегами на пустом месте. Тем не менее, он предпочитает, чтобы молодых людей держали в заключении. Вероятно, потом, лет в 80, когда его будет спрашивать об этом тогдашняя молодёжь, он будет объяснять и писать в мемуарах, что он и не знал, как с ними обращались, ему всё неправильно докладывали.

19:03   Бордунов  
"Дело" давно пора закрыть, а сажать Руслана Д. как организатора.
18:11 Привет, Насральный! Тебя на зоне научили любить родину? По-сашински? Видимо, по-другому эту родину не залюбить, если, конечно, не воруешь от ее имени. А что там Павликова предала-то? Написал бы вкратце.

18:11   Бордунов  
Павликову хорошо обучат на зоне, даже там не очень любят предателей Родины. И посещать врача там тоже надо будет с разрешения. Всё правильно идёт.

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