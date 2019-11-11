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18:38

Суд отказался рассматривать иск такси к Золотаревскому из-за акции протеста 10 августа

фото ЗакС политика Суд отказался рассматривать иск такси к Золотаревскому из-за акции протеста 10 августа

Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иск компании "М. Такси коммуникации" к главе предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского о претензиях из-за согласованной акции протеста 10 августа, передает "МБХ медиа".

Представители компании не явились на второе заседание суда подряд без уважительной причины. Адвокат Золотаревского Алексей Молокоедов обратил на это внимание, заявив, что снять иск с рассмотрения в таком случае - это "не право суда, а его обязанность". 

Судья постановила оставить дело без рассмотрения, отметив, что истцы могут предоставить документы о том, что не посещали заседания по уважительной причине. Молокоедов пояснил, что истцы могут подать иск заново в рамках исковой давности.

Изначально таксомоторная компания подала иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву, Юлии Галяминой и Илье Яшину. Ответчиков изменили на основании того, что Золотаревского привлекли к административной ответственности за акцию 10 августа.

Из-за акций протеста в Москве деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Кроме "М. Такси коммуникации", Иски подавали ГБУ "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", московский метрополитен, МВД и прокурор столицы. Сумма претензий превысила 30 млн рублей.

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