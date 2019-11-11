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19:21

Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову

фото ЗакС политика Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник в своем Facebook напомнил, что в июне 2018 года обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой приняти меры к доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову из-за инцидента с применением силы к человеку, упрекнувшему его во лжи на открытой лекции.

В обращении Резник указывал, что инцидент произошел на открытой лекции Соколова 2 марта 2018 года, и комиссия по образованию получила обращение Андрея Маркова по вопросу "ненадлежащего поведения" Соколова. Тогда с лекции "Битвы наполеоновской эпохи глазами Луи-Франсуа Лежена, художника и воина", человека с применением силы выгнали после того, как он спросил Соколова на тему обвинений в плагиате. Резник просил Голикову провести "проверку доводов" Маркова и "принять соответствующие меры" к Соколову. При этом депутат сослался на статью "Московского комсомольца в Петербурге", где утверждалось, что Соколов угрожал изуродовать студентку. 

В ответе за подписью заместителя министра Марины Боровской говорилось, что министерство образования провело проверку, запросив информацию в СПбГУ. В ответе было указано, что на лекция была открыой, и там были как сотрудники и учащиеся вуза, так и сторонние лица. Комиссия по этике СПбГУ привлекла Соколова к дисциплинарной ответственности, заявлений о возбуждении дел по сообщениям Маркова не поступало, отметили в министерстве.

"Получил ответ/отпуску от замминистра науки и высшего образования", - отметил Резник.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. 


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