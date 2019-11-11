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11 ноября, 19:50

Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ

фото ЗакС политика Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ

Фигуранты дела "Сети"* Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин объявили голодовку, требуя возобновить рассмотрение их жалоб на пытки в ФСБ, передает "7х7".

Сагынбаев дал понять, что намерен голодать до назначения прокурорской проверки по заявлению о пытках. По его словам, он требует опросить свидетелей и провести необходимые экспертизы. 

"[Объявляю голодовку до] опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать, что нас пытали, что все наши показания — ложные и были даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, как будто с тебя снимают кожу заживо. Я считаю, что это необходимо. Это единственный способ, которым мы можем доказать нашу невиновность. Да, меня пытали током 5 ноября 2017 года. Я описывал предмет — это была коробка прямоугольной формы, коричневого цвета, на которой было два регулятора: напряжения и силы тока. Мне привязали провода к большим пальцам ног", – сказал Сагынбаев на заседании суда.

Пчелинцев и Иванкин объявили голодовку после этого. Они дали понять, что также намерены голодать то возобновления расследования по своим жалобам.

Ранее голодовку объявил еще один фигурант, Виктор Филинков. С 30 октября он голодает в знак солидарности со всеми политзаключенными.

Фигуранты дела "Сети" заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя дать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России и получил политическое убежище в Финляндии.

Суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе.  Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу. 

* "Сеть" – организация, признанная террористической, запрещена на территории России.

 

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0:48   Бордунов  
21:48 Привет, Насральный. Твоя цитата о расчленителе-Соколове: "Где же презумпция невиновности? Приговора суда ещё не было. Даже в сапожной мастерской знают о законе".

11 ноября, 22:53    
21:48 Опять запел фашистские песни о главном. Лечи свои БДСМ-наклонности, пока не поздно, а то влипнешь в историю, как известный ныне всему миру историк, с комплексом Наполеона.

11 ноября, 21:48   Бордунов  
Гнобить членов террористической организации, не слушая визги защитников, которых вычислять и как оправдывающих терроризм подключать к коробке коричневого цвета. Пусть они расскажут, какие на ней регуляторы. Может, они учились в школе в отличие от чурки и помнят закон Ома.

11 ноября, 20:14    
Истязателей к ответ! Но сначала на психиатрическую экспертизу, включая авторов замысла из старых кадров.

11 ноября, 20:08    
ФСБ пытает.

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