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11 ноября, 20:57

"Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

фото ЗакС политика "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, уволен в связи с убийством аспирантки Анастасии Ещенко, заявили представители вуза.

По словам представителей СПбГУ, вуз "шокирован этим чудовищным преступлением". Академическую нагрузку распределят между другими преподавателями.

Информация о жалобах студентов руководству СПбГУ на рукоприкладство со стороны Соколова не соответствует действительности, подчеркнули в вузе. По словам представителей университета, анонимные опросы студентов показали, что профессор регулярно получал положительные характеристики. О конфликте, произошедшем в марте 2018 года, в вузе сообщили, что получали письма с требованиями уволить Соколова из-за обвинений в плагиате, в "избиении студентов на лекции" и "покушении на убийство". Комиссия вуза по этике пришла к выводу, что Соколов нарушил этические нормы, и привлекла доцента к дисциплинарной ответственности, напомнили в СПбГУ.

"Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе", - сообщили в СПбГУ, добавив, что вуз выражает "глубокие соболезнования родным и близким погибшей" аспирантки.

Ранее депутат ЗакСа Максим Резник напомнил, что полтора года назад обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры к Соколову из-за инцидента с применением силы к человеку, упрекнувшему его во лжи на открытой лекции.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:26   Бордунов  
21:37 Где же презумпция невиновности в ваших высерах про Вишневского?

11 ноября, 23:59    
Так просто Кропачев от скандала с Соколовым уже не отделается!!! Слишком много там "завязок и косяков"...

11 ноября, 23:24    
Ректор Кропачев скинул с себя ответственность за кадры ВУЗа на коммссию по этике, вот и результат - новое достижение в мировой известности.

11 ноября, 21:37    
Где же презумпция невиновности? Приговора суда ещё не было. Даже в сапожной мастерской знают о законе.

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