"Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, уволен в связи с убийством аспирантки Анастасии Ещенко, заявили представители вуза.

По словам представителей СПбГУ, вуз "шокирован этим чудовищным преступлением". Академическую нагрузку распределят между другими преподавателями.

Информация о жалобах студентов руководству СПбГУ на рукоприкладство со стороны Соколова не соответствует действительности, подчеркнули в вузе. По словам представителей университета, анонимные опросы студентов показали, что профессор регулярно получал положительные характеристики. О конфликте, произошедшем в марте 2018 года, в вузе сообщили, что получали письма с требованиями уволить Соколова из-за обвинений в плагиате, в "избиении студентов на лекции" и "покушении на убийство". Комиссия вуза по этике пришла к выводу, что Соколов нарушил этические нормы, и привлекла доцента к дисциплинарной ответственности, напомнили в СПбГУ.

"Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе", - сообщили в СПбГУ, добавив, что вуз выражает "глубокие соболезнования родным и близким погибшей" аспирантки.

Ранее депутат ЗакСа Максим Резник напомнил, что полтора года назад обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры к Соколову из-за инцидента с применением силы к человеку, упрекнувшему его во лжи на открытой лекции.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.

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