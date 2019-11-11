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11 ноября, 21:00

Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 ноября подала в городской суд иск о расформировании  скандальной ИКМО "Екатерингофский". Первое заседание назначено на 20 ноября.

Ранее, 8 ноября, в ГИК направил в Горсуд иски о расформирований местных избиркомов МО "Сергиевское", "Семеновский" и "Коломяги". 

Решение о роспуске составов этих ИКМО Горизбирком принял на заседании 24 октября. Перечисленные муниципальные избиркомы не исполнили решений городской комиссии, которые принимались по жалобам на действия или бездействие ИКМО. 

Деятельность ИКМО "Екатерингофский" всю избирательную кампанию сопровождалась скандалами. Комиссия скрыла объявление о назначении даты выборов, затем препятствовала подаче документов на выдвижение от независимых и оппозиционных кандидатов. ИКМО отказывалась регистрировать “яблочников” и кандидатов, поддержанных штабом Навального. Кандидат-самовыдвиженец Александр Шуршев за лето дважды становился жертвой нападения неизвестных. Еще ряд независимых кандидатов были задержаны во время попыток подать свои документы на регистрацию кандидатами. 


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