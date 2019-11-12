"Комбинат питания Конкорд" бизнесмена Пригожина сменил владельца

Принадлежавшая российскому предпринимателю Евгению Пригожину компания "Комбинат питания Конкорд" получила нового владельца. Информацию об этом обнаружило издание "Настоящее время".

Как пишет РБК, еще 30 октября 50% акций фирмы отошло АО "Корпорация развития", которое принадлежит учредительнице благотворительного фонда в Томске Екатерине Росликовой. В ЕГРЮЛ она числится как единственный его владелец.

"Комбинат питания Конкорд" являлся самым крупным активом, которым Пригожин владел напрямую.

"Настоящее время" сообщает, что Росликова сейчас числится депутатом в отделении ЛДПР в Томске и также является помощницей депутата в местном Заксобрании. Два года назад дама сменила место жительства, перебравшись в Петербург, и стала юристом компании "Мегалайн". Фирма с таким же названием входит в "империю Пригожина".