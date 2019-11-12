Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести свою первую встречу на просторах некогда вверенной ему республики, передает "Интерфакс". По мнению Назарбаева, скорейшая аудиенция двух национальных лидеров поможет приблизить сроки разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - поделился Назарбаев во время заседания политического форума "Астана клуб" в Нур-Султане.

Он предложил Путину и Зеленскому обсудить положение в ДНР и ЛНР в "нормандском формате" и попробовать привлечь к диалогу США. В то же время проблема, подчеркнул Назарбаев, "решается только между двумя государствами, а не между всеми".

Зеленский предложение Назарбаева приветствовал, заявив, что согласен на дискуссию лишь тет-а-тет. Последний сообщение передал Путину.

"Теперь посмотрим. Путин хочет, чтобы там [на юго-востоке Украины] наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - уверен бывший руководитель казахской республики.