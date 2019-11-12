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10:35

Более 55 тысяч человек требуют отставки руководства СПбГУ из-за дела доцента Соколова

фото ЗакС политика Более 55 тысяч человек требуют отставки руководства СПбГУ из-за дела доцента Соколова

Спустя три дня после появления под петицией с требованием отставки руководства СПбГУ, появившейся из-за дела историка Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве бывшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, подписались уже свыше 55 тысяч человек. Претензия к вузу опубликована на сайте Change.org.

На грубое и периодически неадекватное поведение Соколова не единожды поступали жалобы. Одна девушка даже писала заявление в полицию, но ни правоохранители, ни сотрудники вуза не предприняли никаких действий для решения данной проблемы.

Авторы обращения требуют увольнения ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллы Даудова, заместителя ректора по безопасности Елены Шарыгиной, первого проректора Елены Черновой, а также проверки их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Напомним, Соколов вину признал и в содеянном раскаялся. Накануне его отправили в СИЗО на срок до 8 января 2020 года. Кроме того, в СПбГУ были "шокированы" поведением своего преподавателя и поспешили его уволить.

Утром 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.

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12:06    
Каков поп, такой и приход. УВОЛИТЬ РЕКТОРА!!!

11:33    
Давно пора Кропачева было убрать из ректоров. Но всем известно, кто его прикрывает с самого верха.

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