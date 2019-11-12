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11:02

У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

фото ЗакС политика У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

У стен жилого дома, расположенного по адресу: набережная реки Мойки, 82, - места, где обитал ныне уволенный профессор СПбГУ Олег Соколов вместе со своей сожительницей Анастасией Ещенко, ныне убитой, неизвестные разбили стихийный мемориал в память о студентке.

Горожане наклеили фотографию Ещенко и привели факты из ее биографии, передает "Росбалт".

"Закончила с отличием в 2018 году Институт истории СПбГУ. Специализировалась на изучении французской истории. Погибла при трагических обстоятельствах на 25 году жизни, не успев реализовать свой научный потенциал и личные планы", - написано на листке.

Соколов вину в убийстве признал. Накануне его упразднили в должности профессора и отправили до 8 января 2020 года в СИЗО.

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14:06    
13:36 ХВАТИТ ПОКРЫВАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ!

13:36    
12:44 Хватит идиотничать.

12:44    
Нужно такой мемориал сделать напротив кабинета ректора! Кровь Анастасии Ещенко на руках Николая Кропачева!!!

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