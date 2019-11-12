У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

У стен жилого дома, расположенного по адресу: набережная реки Мойки, 82, - места, где обитал ныне уволенный профессор СПбГУ Олег Соколов вместе со своей сожительницей Анастасией Ещенко, ныне убитой, неизвестные разбили стихийный мемориал в память о студентке.

Горожане наклеили фотографию Ещенко и привели факты из ее биографии, передает "Росбалт".

"Закончила с отличием в 2018 году Институт истории СПбГУ. Специализировалась на изучении французской истории. Погибла при трагических обстоятельствах на 25 году жизни, не успев реализовать свой научный потенциал и личные планы", - написано на листке.

Соколов вину в убийстве признал. Накануне его упразднили в должности профессора и отправили до 8 января 2020 года в СИЗО.