Россиян волнуют мизерные доходы, несправедливость и сценарии "апокалиптического" характера

Граждан РФ более всего волнует снижение уровня доходов, социальное неравенство и вероятность лишиться и без того скудной медицинской помощи, следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, данными которого делится РБК.

О росте соцнесправедливости завили 68% респондентов, об опасениях снижения доходов - 63%, боятся остаться без медпомощи 58% опрошенных. Столько же опасаются роста цен на продукты и ЖКУ.

Кроме того, подчеркивают социологи, в "карту страхов" входят и "беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти" (39%). Более остальных это волнует молодых россиян от 18 до 24 лет.

"Нас весьма насторожило то, что они [представители молодежи] рисуют в своем воображении сценарии „апокалиптического“ характера - беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения", - уверен один из социологов, участвовавших в исследовании.