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13:31

Политолог Соловей: В Кремле решили уничтожить экологическое сопротивление в Шиесе

фото ЗакС политика Политолог Соловей: В Кремле решили уничтожить экологическое сопротивление в Шиесе

Политолог Валерий Соловей уверен, что в ближайшее время Кремль предпримет попытку подавить любые антимусорные протестные движения, продолжающие повсеместно на российских просторах набирать популярность.

Напомнил Соловей о двух последних прецедентах: прошедший на минувших выходных многотысячный митинг в Сыктывкаре и аналогичное событие в городе Карабаново Владимирской области. В обоих мероприятиях приняло участие резонансное количество человек.

Россиян воодушевляет протестная активность Шиеса, и именно это, констатирует Соловей, беспокоит аппарат главы государства.

"В Кремле решили уничтожить экологическое сопротивление в Шиесе. Поэтому на самом высоком уровне принято решение "зачистить" Шиес, чтобы лишить экологические протесты знамени, надежды и модели для подражания", - поделился мнением политолог у себя в Facebook.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков.

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15:09   Бордунов  
Лучше мусор сосредоточить в Москве: кремль, дума и сф, пока чайка с птенцами ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 не засрали всю страну.

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