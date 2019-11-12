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13:51

Фигуранту "московского дела" Чирцову до апреля 2020 года продлили арест

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" Чирцову до апреля 2020 года продлили арест

Тверской райсуд Москвы решил, что фигурант "московского дела" Никита Чирцов должен остаться в СИЗО до 30 апреля 2020 года, передает "МБХ медиа".

С требованием продлить арест Чирцову на полгода выступил прокурор. Его инициативу поддержал и потерпевший силовик. В свою очередь адвокат обвиняемого настивал на мере пресечения, не связанной с заключением.

Чирцову инкриминируют применение неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, он принимал участие в несогласованной протестной акции 27 июля, во время которой якобы толкнул в грудь сержанта полиции. Чирцов после акции уехал в Белоруссию, где его задержали только 28 августа. Власти страны депортировали молодого человека в Россию, запретив ему въезд в страну на срок 10 лет. По прибытию в Москву Чирцова арестовали по "московскому делу".

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15:01   Бордунов  
Грудь сержанта полиции нежна и интимна как грудь женщины. Сержант испытал боль, стыд, гендерное оскорбление и  психологические проблемы.

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За что сажать то? Больше некого???????????

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Как не стыдно по такому поводу  судилища устраивать. А главное, как оперативно. Как по заказу...

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