"Фортуна" обошла стороной мандарины из США: Россельхознадзор уничтожил 21 тонну фруктов

Сотрудники петербургского Россельхознадзора, представители экономической полиции и таможенные служащие посетили с выездной инспекцией Софийскую овощебазу и обнаружили там, среди прочего, тонны запрещенных ко ввозу мандаринов.

Ведомства, проводившие совместный рейд, отчитались, что на помойку была отправлена 21 тонна фруктов. Причина - неверная маркировка продукции. На ней страной происхождения мандаринов указана США, а производителем - фирма в Стамбуле. Приёмщиком товара должна была стать компания "Фортуна", которой получить свои фрукты отныне не суждено.

Напомним, в июле текущего года вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что следует прекратить уничтожение "запрещенных" продуктов питания.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.