Полицию продолжает интересовать происходящее на феминистском фестивале "Рёбра Евы"

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга вновь посетили театральную площадку "Скороход", на которой с 10 по 17 ноября проходит феминистский фестиваль "Рёбра Евы", и пообещали её организаторам приходить на мероприятие каждый день, пишут "Открытые медиа".

Первый визит полицейских состоялся в день открытия фестиваля, 10 ноября, по наводке "активиста" Тимура Булатова (Исаева), который известен своей крайней нетерпимостью к представителям нетрадиционной ориентации. Борцы с преступностью испугались, что на мероприятии могут присутствовать несовершеннолетние, которые могут узреть там "запрещенный" ЛГБТ-контент.

"В день, когда приходила полиция, [возрастного] ограничения [у спектаклей] не было, как и самих несовершеннолетних. Это не помешало полиции провести у нас около двух часов, рассыпая невнятные угрозы", - рассказала в беседе с изданием волонтерка фестиваля Варя Михайлова.

О нетривиальных "намеках" правоохранителей сообщила и организатор события Дарья Апахончич.

"В первый день мы с полицейскими дискутировали все вместе, а во второй день они говорили с Ледой [Гариной, соорганизатором фестиваля], сказали ей: „Почему вы с нами так агрессивно общаетесь, мы теперь вообще можем хоть наряд прислать, хоть поставить лицом к стенке“. В общем, стали угрожать", - поделилась Апахончич.

Полицейские попросили собственников площадки ежедневно проверять у всех входящих паспорта.