Генпрокуратура возбудила дела в отношении кинокомпаний, которые задолжали денег Минкульту

В Генеральной прокуратуре возбуждено шесть уголовных дел в отношении субсидируемых Минкультом кинокомпаний, которые не возвращали предоставленные им средства, проинформировал "Интерфакс" официальный представитель ведомства Александр Куренной.

На данный момент Генпрокуратура проводит 13 проверок по фактам уклонения кинопроизводителей "от возврата целевых средств". Также в надзорном органе обнаружили, что в Москве и Подмосковье не исполняются решения о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино. По данному поводу ФССП уже вынесла представления.

В конце октября Минкультуры впервые "рассекретило" базу данных государственной поддержки кино: из 155 фильмов, которые были материально поддержаны государством с 2015 года, более 80 никто не посмотрел в прокате.