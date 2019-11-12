Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

Депутаты всех фракций муниципального совета МО «Гражданка» раскритиковали проект бюджета на 2020 год, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа Вадим Сафонов.

По его словам, депутатам не понравилось, что местная администрация округа готовила проект бюджета без учета их мнения. На первом заседании бюджетной комиссии чиновников раскритиковали как представители Движения демократического обновления и «Справедливой России», так и со стороны «Единой России» и «Яблока».

Проект предполагает доходы бюджета в 118,5 млн рублей. На благоустройство предложено направить 37,7 млн рублей, на культуру – 12,27 млн, на социальную политику – 13,95 млн рублей. Депутаты считают, что многие показатели бюджета обоснованы только личным мнением чиновника, а часть адресных программ вызывает вопросы с точки зрения их необходимости вообще.

Ожидается, что первое чтение проекта бюджета пройдет 20 ноября, публичные слушания намечены на 2 декабря. Принять его планируют спустя пару дней после этого во втором и третьем чтении сразу.

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