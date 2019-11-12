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16:57

Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

Прокуратура Москвы отказалась обжаловать приговор активисту Константину Котову, сочтя, что суд отправил его в колонию на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митинга законно, передает «Дождь».

В конце сентября руководители трех СМИ – «Дождя», «Новой газеты» и «Эха Москвы» – обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор Котову. Они напомнили об уточнении Конституционного суда, согласно которому ответственность по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах) наступает только если акции повлекли «причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

В ответе за подписью первого зампрокурора столицы Владимира Ведерникова говорится, что приговор Котову вынесен обоснованно и оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. По мнению московской прокуратуры, суд дал «правильную юридическую оценку» действиям Котова, а наказание «учитывает обстоятельства содеянного, данные о личности и соответствует требованиям закона».

Обновлено 18:47: В прокуратуре заявили, что активист мешал движению транспорта, пешеходов, «ограничивал доступ граждан к государственным учреждениям и городским инфраструктурам» и своим поведением провоцировал остальных «на совершение противоправных действий», сообщает «Новая газета».

Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии 5 сентября по ст. 212.1 УК РФ. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста. Совет также сослался на уточнение КС РФ, указав, что скандирование лозунгов не позволяет определить действия Котова как криминальные, суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти. К тому же, суд тщательно изучил свидетельства стороны обвинения, но практически проигнорировал доводы свидетелей защиты.

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