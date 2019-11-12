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18:59

ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 25 тысяч евро жительнице Туапсе, отца которой избили на ее глазах правоохранители, передает «Дождь».

Инцидент произошел в 2008 году, когда заявительнице было девять лет. Отец забирал ее из школы, к нему подбежали сотрудники наркоконтроля и ФСБ, повалили на землю и стали избивать. Позже выяснилось, что они проводили «проверочную закупку».

Девочка, увидев это, вышла из машины и закричала, чтобы силовики остановились. В ответ один из них приказал ей закрыть рот и сесть машину, а после удерживал на заднем сидении автомобиля, не давая выйти. После того, как правоохранители ушли, девочка убежала домой. Ее отца обвинили в продаже марихуаны и арестовали.

В решении ЕСПЧ отмечено, что после этого у девочки начались панические атаки, когда она оставалась одна, она перестала общаться с другими детьми, появились проблемы с речью. У нее диагностировали неврологическое расстройство, неврозоподобный энурез и дисфункцию мочевого пузыря.

Произошедшее нанесло девочке «непоправимый психологический вред», а силовики оправдали свои действия тем, что присутствие ребенка при задержании было «непредсказуемым», отметили в «Комитете против пыток». По мнению экспертов, это неубедительное оправдание, поскольку отца девочки задержали после торжественного мероприятия в школе, где он был вместе с дочерью.

ЕСПЧ пришел к выводу, что была нарушена Европейская конвенция по правам человека из-за отказа возбуждать дело в отношении силовиков. Следствие заявило, что у отца девочки не зафиксировали повреждений, и к нему не применяли силу при задержании. Дело в отношении мужчины прекратили в 2009 году в связи с незаконным задержанием.

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